Sondaggio Mentana: FdI sempre in testa, ma il centrodestra arretra. Pesano le polemiche (Di martedì 20 luglio 2021) Fratelli d'Italia si conferma la prima forza politica italiana. Il partito di Giorgia Meloni è al 20,5 per cento, con una flessione dello 0,3 rispetto alla settimana scorsa. A seguire la Lega, che lascia sul terreno un decimale attestandosi al 20, 1. Solo terzo, ma in salita dello 0,2 il Pd di Enrico Letta, ora al 19,1 e, a seguire, il M5S che riprende un po' di ossigeno (+0,8) dopo il bagno di sangue di sette giorni fa. Il Movimento è ora al 15,2 per cento. È questa la fotografia del Sondaggio Swg di lunedì 19 luglio per il Tg La7 di Enrico Mentana relativamente alla testa della classifica.

