Sondaggi politici Swg del 20 luglio | Fratelli d' Italia primo partito | crescono Pd e M5S

(Di martedì 20 luglio 2021) Secondo il quadro settimanale delineato dalo Swg per il tg La7 ilguidato da Giorgia Meloni è ancora davanti alla Lega , ma in un contesto generale in cui il blocco 'trasversale' del ...

Swg del 20 luglio: Fratelli d'Italia primo partito, la Lega resta seconda ma al 20,1%, mentre il Pd guadagna lo 0,2% e sale al 19,1% Argomenti trattatiSwg: ...sempre più duro lo scontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini e i risultati degli ultimielettorali certificano un calo di consensi per entrambi i partiti. La leader di Fratelli d'Italia accusa gli alleati sulla questione del CDA della Rai e lascia intendere come ci sia ...Il Movimento 5 Stelle perde 1,7 punti in due settimane e scende al 15%, mentre FdI arriva al 20,2%, a -0,2 punti dal Carroccio. Anche se lo scontro Conte-Grillo pare essersi risolto, il (...) ..."Effetto patto della spigola" per il M5S che passa dal 14,4% al 15,2%, lo dicono i sondaggi politici Swg che danno Fratelli d’Italia primo partito ...