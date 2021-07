Sondaggi elettorali SWG, risale il Movimento 5 Stelle, effetto della pace Conte-Grillo? (Di martedì 20 luglio 2021) Nelle scorse settimane secondo un po’ tutti i Sondaggi elettorali lo scontro e quella che appariva una rottura tra l’ex premier Grillo e Beppe Grillo avevano danneggiato le intenzioni di voto del Movimento 5 Stelle. Oggi si vedono gli effetti della pace siglata i giorni scorsi. Il M5S cresce del 0,8% andando al 15,2%, e diminuiscono del 2% gli astenuti, molti tra questi probabilmente elettori pentastellati. Parallelamente hanno subiscono un piccolo calo Fratelli d’Italia e Lega, che scendono rispettivamente di tre e di un decimale, ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 luglio 2021) Nelle scorse settimane secondo un po’ tutti ilo scontro e quella che appariva una rottura tra l’ex premiere Beppeavevano danneggiato le intenzioni di voto del. Oggi si vedono gli effettisiglata i giorni scorsi. Il M5S cresce del 0,8% andando al 15,2%, e diminuiscono del 2% gli astenuti, molti tra questi probabilmente elettori pentastellati. Parallelamente hanno subiscono un piccolo calo Fratelli d’Italia e Lega, che scendono rispettivamente di tre e di un decimale, ...

