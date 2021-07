SNAI – Olimpiadi Tokyo 2020 | Italia a caccia di medaglie il risultato di Rio può essere migliorato

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Gli azzurri possono andare oltre i 28 podi dell'edizione brasiliana. L'Over 34,5 si gioca a 1,85 –re, Stati Uniti inarrivabili: il primo posto a 1,10. Milano, 20 luglio 2021 – Prendono il via, con un anno di ritardo, ledi, e l'è chiamata a migliorare ilottenuto cinque anni fa a Rio de Janeiro. La spedizione azzurra nella precedente edizione si fermò a 28 podi, ma nella rassegna a cinque cerchi che partirà stanotte con le prime gare, due giorni prima dell'inaugurazione ufficiale, può ambire a unmigliore. I betting analyst ...

Chi vince le Olimpiadi 2021? Chi vince le Olimpiadi 2021? Pronostici bookmakers Quote Basket USA: 1.15 Spagna: 6.5 Francia: 10 Italia: 40 *fonte Quote Volley maschile Polonia:...