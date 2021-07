Smalling | ' È stato orribile vedere il fallo di Chiellini a Saka'

(Di martedì 20 luglio 2021) ROMA - Chrissu Euro 2020 e l'arrivo di Josè Mourinho alla Roma. I n un'intervista al quotidiano inglese The Telegraph, il difensore ha parlato del suo rapporto con lo Special One già ...

ROMA - Chrissu Euro 2020 e l'arrivo di Josè Mourinho alla Roma. I n un'intervista al quotidiano inglese The Telegraph, il difensore ha parlato del suo rapporto con lo Special One già conosciuto quando ......l'idea di acquistare un difensore centrale di spessore che possa comandare il reparto non è svanita anche se rimane subordinata alla partenza di. L'eventuale sostituto di Chris è già...ROMA - Chris Smalling su Euro 2020 e l’arrivo di Josè Mourinho alla ... One già conosciuto quando giocava con il Manchester United dal 2016 al 2018: “Quando siamo stati insieme l’ultima volta, abbiamo ...Mercato Roma: Marcos Senesi la novità. Tra i nomi sulla lista della Roma per il ruolo di centrale di difesa, ci sarebbe anche quello di Marcos Senesi che potrebbe arrivare nel co ...