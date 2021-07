Slovan Bratislava-Young Boys qual Champions League | 21 luglio ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Advertising

STnews365 : Qualificazioni Champions League: oggi 7 partite. Alle 21.00 spicca PSV-Galatasaray; nel pomeriggio Malmoe-HJK e all… - RSIsport : ? Lo Young Boys guarda alla sfida di questa sera contro lo Slovan Bratislava #UCL #RSISport - ilveggente_it : ?? #ChampionsLeague #SlovanBratislava Vs #YoungBoys è un match valido per il secondo turno preliminare di Champions… - DanyLance10 : En la segunda foto Dinamo Zagreb/Omonia Nicosia vs Flora/Legia Lo normal sería un Dinamo Zagreb-Legia. Favorito e… - AntoDamiano1996 : @delinquentweet Slovan Bratislava-Young Boys tranquillamente partita da Girone di Europa League PSV Eindhoven-Gala… -

Ultime Notizie dalla rete : Slovan Bratislava

Il Veggente

Alle ore 19:00 avremo invece Malmoe HJK Helsinki, poi alle 20:00 Mura Ludogorets e alle 20:30Young Boys. Chiusura infine alle ore 21:00 con le ultime tre partite, vale a dire Legia ...Un'altra partita in cui tutte e due le squadre in campo dovrebbero fare almeno un gol è- Young Boys.Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che mercoledì 21 luglio si giocano per l'andata del secondo turno preliminare nel torneo.Nuova stagione, vecchi obbiettivi per i bernesi, come ha confermato il direttore sportivo Christoph Spycher: ''Vogliamo certamente riconfermarci per il quinto anno consecutivo Campioni svizzeri, ma an ...