Slovan Bratislava-Young Boys qual Champions League | 21 luglio ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Anche gli Young Boys entrano in ballo nel secondo turno di qualificazione alla Champions League e l'esordio sarà sul campo dello Slovan Bratislava che al primo turno ha eliminato lo Shamrock Rovers ma, dopo il 2-0 dell'andata, ha rischiato al ritorno sul campo degli irlandesi andando sotto di due gol prima della rete decisiva di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Slovan Bratislava UFFICIALE - Europa League, gli accoppiamenti del terzo turno ...(BUL) - Ferencváros (HUN) / algiris Vilnius (LTU) Kairat Almaty (KAZ) / Crvena zvezda (SRB) - Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA) Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVK)...

Champions League, terzo turno preliminare. L'esito dei sorteggi ...!1) Percorso Campioni Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) - Legia Warszawa (POL) / Flora Tallinn (EST) Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI) ...

C'è lo Slovan Bratislava sul cammino dell'YB RSI.ch Informazione UFFICIALE – Europa League, gli accoppiamenti del terzo turno Nella giornata di oggi, oltre ai sorteggi di Champions League del terzo turno, ci sono stati anche quelli dell’Europa League. Questi gli accoppiamenti per i due percorsi, Campioni e Principale. Percor ...

Europa League, comunicati i sorteggi del terzo turno preliminare Sono stati effettuati nel corso della giornata odierna i sorteggi per gli accoppiamenti del terzo turno di Europa League.

