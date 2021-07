Simona Ventura: nuovo progetto con il figlio della D’Urso? (Di martedì 20 luglio 2021) Sabato 24 luglio avrà inizio la seconda edizione del programma condotto da Simona Ventura. Nel team della nuova edizione di Discovery Simo, ci sarà anche Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso. Nonostante si sia creata la voce, nel corso del tempo, di una distanza tra Barbara D’Urso e Simona Ventura, i fatti sembrano mostrare tutt’altro. Le malelingue hanno spesso sottolineato un particolare clima di tensione tra le due Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021) Sabato 24 luglio avrà inizio la seconda edizione del programma condotto da. Nel teamnuova edizione di Discovery Simo, ci sarà anche Emanuele Berardi,di Barbara. Nonostante si sia creata la voce, nel corso del tempo, di una distanza tra Barbara, i fatti sembrano mostrare tutt’altro. Le malelingue hanno spesso sottolineato un particolare clima di tensione tra le due Articolo completo: dal blog SoloDonna

