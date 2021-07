Simona Ventura e Barbara D’Urso in pessimi rapporti ma ora la Ventura lavorerà con …

Leggi su baritalianews

(Di martedì 20 luglio 2021)è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate di sempre. In quest’ultimo periodo è stata spesso sotto i riflettori anche per essere risultata positiva al covid. Fortunatamente però per lei non ci sono state gravi conseguenze eè riuscita a tornare in forma nel giro di poco tempo. Adesso sembrerebbe che la showgirl sia pronta a tornare in televisione. Ma quali sono i programmi futuri della conduttrice?torna in tv con una nuova stagione di Discovering Simo Sembrerebbe che la conduttrice...