Sì delle Regioni alla revisione dei parametri e al green pass in zona gialla. Il governo valuta la proroga dello stato di emergenza fino ad ottobre (Di martedì 20 luglio 2021) “Sia sulla revisione dei parametri per le zone che sull’uso del green pass sono in corso ulteriori interlocuzioni con il governo e, dopo la discussione odierna, la Conferenza delle Regioni tornerà a riunirsi domattina per la definizione puntuale delle proposte”. È quanto ha detto, al termine della Conferenza delle Regioni, il presidente Massimiliano Fedriga. “L’andamento della campagna di vaccinazione – ha aggiunto Fedriga – consente di aggiornare gli indicatori a cui si legano l’assegnazione dei colori alle diverse zone e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021) “Sia sulladeiper le zone che sull’uso delsono in corso ulteriori interlocuzioni con ile, dopo la discussione odierna, la Conferenzatornerà a riunirsi domattina per la definizione puntualeproposte”. È quanto ha detto, al termine della Conferenza, il presidente Massimiliano Fedriga. “L’andamento della campagna di vaccinazione – ha aggiunto Fedriga – consente di aggiornare gli indicatori a cui si legano l’assegnazione dei colori alle diverse zone e ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Alcune regioni crescono sensibilmente più delle altre. - Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - MeteoWeb_eu : Covid-19, le proposte della Conferenza delle Regioni al Governo sui nuovi parametri per i colori delle Regioni e l'… - regioni_it : Revisione indicatori per le zone e green pass: la Conferenza delle Regioni si aggiorna a domattina - regioni_it : Convocata la Conferenza delle Regioni il 21 luglio -