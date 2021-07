Shock nella Premier League: calciatore arrestato per pedofilia. Sul web è caccia al nome (Di martedì 20 luglio 2021) Una notizia di queste ore ha scosso la Premier League inglese (e il mondo del calcio in generale). nella serata di venerdì scorso un calciatore del Campionato inglese è stato tratto in arresto con la gravissima accusa di pedofilia. Al momento si sta tenendo il massimo riserbo circa il nome del calciatore ma ci sono moltissimi indizi attorno all’identità dell’uomo. Leggi anche -> Offriva la figlia di 12 anni su un sito per scambisti: licenziato un giudice Si tratterebbe di un giocatore di 31 anni, sposato e addirittura calciatore della ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 luglio 2021) Una notizia di queste ore ha scosso lainglese (e il mondo del calcio in generale).serata di venerdì scorso undel Campionato inglese è stato tratto in arresto con la gravissima accusa di. Al momento si sta tenendo il massimo riserbo circa ildelma ci sono moltissimi indizi attorno all’identità dell’uomo. Leggi anche -> Offriva la figlia di 12 anni su un sito per scambisti: licenziato un giudice Si tratterebbe di un giocatore di 31 anni, sposato e addiritturadella ...

