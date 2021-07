“Sex and the City”: svelata la trama del primo episodio (Di martedì 20 luglio 2021) La serie si chiamerà “And Just Like That” Tra le mille serie che sono “tornate” c’è anche “Sex And The City“. L’iconica produzione anni ’90 avrà presto nuovi episodi. Una serie nuova dal titolo “And Just Like That” (ovvero ‘E proprio come allora’) una delle espressioni più utilizzate da Carrie Bradshaw. L’ambientazione sarà sempre New York in una epoca però del tutto diversa rispetto alla serie iniziale da cui gli autori hanno in qualche modo voluto prendere le distanze. Ci saranno 10 episodi e come annunciato da mesi non ci sarà Samantha che ha deciso di non prendere parte al progetto. Leggi anche: “Sex And The City”: arriva new entry nel cast del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021) La serie si chiamerà “And Just Like That” Tra le mille serie che sono “tornate” c’è anche “Sex And The“. L’iconica produzione anni ’90 avrà presto nuovi episodi. Una serie nuova dal titolo “And Just Like That” (ovvero ‘E proprio come allora’) una delle espressioni più utilizzate da Carrie Bradshaw. L’ambientazione sarà sempre New York in una epoca però del tutto diversa rispetto alla serie iniziale da cui gli autori hanno in qualche modo voluto prendere le distanze. Ci saranno 10 episodi e come annunciato da mesi non ci sarà Samantha che ha deciso di non prendere parte al progetto. Leggi anche: “Sex And The”: arriva new entry nel cast del ...

