Sex and the city: nel revival torna Natasha, famigerata ex di Mr. Big (VIDEO) (Di martedì 20 luglio 2021) Bridget Moynahan torna sul set del revival di Sex and the city nei panni di Natasha, l'ex moglie di Mr. Big tanto odiata da Carrie Bradshaw: ecco un VIDEO dal set. Sembra che Carrie Bradshaw dovrà scontrarsi con un volto familiare in And Just Like that..., il revival di Sex and the city in lavorazione proprio in questi giorni: infatti, è stata avvistata sul set Bridget Moynahan, attrice che ha interpretato Natasha nella terza stagione, moglie di Mr.Big. Bridget Moynahan interpretava, appunto, Natasha, la seconda moglie di Mr.Big, giovane, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Bridget Moynahansul set deldi Sex and thenei panni di, l'ex moglie di Mr. Big tanto odiata da Carrie Bradshaw: ecco undal set. Sembra che Carrie Bradshaw dovrà scontrarsi con un volto familiare in And Just Like that..., ildi Sex and thein lavorazione proprio in questi giorni: infatti, è stata avvistata sul set Bridget Moynahan, attrice che ha interpretatonella terza stagione, moglie di Mr.Big. Bridget Moynahan interpretava, appunto,, la seconda moglie di Mr.Big, giovane, ...

