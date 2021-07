Serie A | Zola | «Sarà un campionato aperto La sorpresa? Il mio Cagliari…»

(Di martedì 20 luglio 2021) Gianfrancoha parlato del prossimodiA, provando a fare qualche pronostico Gianfranco, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della prossima stagione diA. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 PROSSIMAA – «aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi». VITTORIA NAZIONALE – «L’entusiasmo che ci hanno regalato gli azzurri di Mancini ce lo porteremo dietro, e dentro, per tutto il. Benzina speciale». POLE POSITION – «L’Inter ...

... e Insigne ha il calcio nel Dna" La Gazzetta dello Sport intervista Gianfranco. Dice di aspettarsi un campionato molto aperto, dato che tra le grandi squadre diA c'è molto equilibrio. Per ...... vanta trascorsi nel settore giovanile della Juventus e del Napoli e come vice allenatore di Gianfrancoal Watford. Da giocatore ha militato inA nell'Avellino e si è seduto anche sulla ...Alla Gazzetta dello Sport: «Osimhen è perfetto per Spalletti, attacca gli spazi con i tempi giusti, e Insigne ha il calcio nel Dna» ...Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato della prossima stagione di Serie A Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’inte ...