Serie A | l’arbitro Gianpaolo Calvarese si dimette per motivi di lavoro | la sua ultima partita resta Juventus-Inter

l'arbitro Gianpaolo Calvarese ha rassegnato le sue dimissioni e non arbitrerà più in Serie A e Serie B a partire dalla prossima stagione. Il fischietto di Teramo, tra i più quotati nella CAN A-B dell'Aia, lascia ufficialmente per motivi di lavoro, visto che per via delle norme federali la sua ditta di integratori non poteva sponsorizzare club delle prime due Serie per conflitto di Interessi. L'ultima partita di Calvarese, dunque, resta quel Juventus-Inter.

