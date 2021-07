Serie A, l’addio è ufficiale ed inaspettato: ci sono motivi personali (Di martedì 20 luglio 2021) Come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Gianpaolo Calvarese si è dimesso come arbitro dopo 156 gare dirette in Serie A. Dopo la vittoria dell’Europeo da parte della Nazionale allenata da Roberto Mancini, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sui club. Le squadre hanno cominciato i vari ritiri per preparare al meglio la nuova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 luglio 2021) Come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Gianpaolo Calvarese si è dimesso come arbitro dopo 156 gare dirette inA. Dopo la vittoria dell’Europeo da parte della Nazionale allenata da Roberto Mancini, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sui club. Le squadre hanno cominciato i vari ritiri per preparare al meglio la nuova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

