Serie A, il 25% dei tifosi non basta: il Green Pass alza la quota? (Di martedì 20 luglio 2021) La Serie A vuole riaccogliere i tifosi: decisivo l’utilizzo del Green Pass Il via libera del Governo al ritorno del 25% dei tifosi allo stadio non basta ai club che a partire dalla Serie A chiedono l’apertura al 100% degli impianti fin da subito. Secondo la Gazzetta dello Sport, dal Governo potrebbe arrivare il via libera al 50% di capienza degli impianti consentendo l’ingresso ai soli possessori del Green Pass, la certificazione europea che testimonia l’avvenuta vaccinazione, guarigione o il tampone negativo. “Il mondo del calcio, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 luglio 2021) LaA vuole riaccogliere i: decisivo l’utilizzo delIl via libera del Governo al ritorno del 25% deiallo stadio nonai club che a partire dallaA chiedono l’apertura al 100% degli impianti fin da subito. Secondo la Gazzetta dello Sport, dal Governo potrebbe arrivare il via libera al 50% di capienza degli impianti consentendo l’ingresso ai soli possessori del, la certificazione europea che testimonia l’avvenuta vaccinazione, guarigione o il tampone negativo. “Il mondo del calcio, ...

