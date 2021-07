Serie A, col nuovo sponsor Inter al terzo posto in Italia per entrate (Di martedì 20 luglio 2021) L’Inter è pronta ad abbracciare Socios.com come main sponsor per la prossima stagione. Una partnership che porterà quasi 20 milioni di euro nelle casse nerazzurre e che portano il club di Suning al terzo posto in Serie A tra le squadre che guadagnano di più dalle sponsorizzazioni. Al primo posto la Juventus con i 45 milioni di Jeep, al secondo la Fiorentina che ne incassa 25 da Mediacom. Va detto, però, che questi due club sono legati in maniera stretta ai loro sponsor e si tratta di partnership Interne. Se si parla di ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) L’è pronta ad abbracciare Socios.com come mainper la prossima stagione. Una partnership che porterà quasi 20 milioni di euro nelle casse nerazzurre e che portano il club di Suning alinA tra le squadre che guadagnano di più dalleizzazioni. Al primola Juventus con i 45 milioni di Jeep, al secondo la Fiorentina che ne incassa 25 da Mediacom. Va detto, però, che questi due club sono legati in maniera stretta ai loroe si tratta di partnershipne. Se si parla di ...

