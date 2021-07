“Se si è vaccinati, le vacanze si possono fare e si può condurre una vita normale”, assicura Ricciardi (Di martedì 20 luglio 2021) “Il vaccino protegge contro la malattia grave, contro l’ospedalizzazione, contro l’ingresso in terapia intensiva, e rappresenta lo strumento principale per avere una vita normale”, ha tenuto a rimarcare il direttore scientifico di Ics Maugeri (e consigliere scientifico del ministro della Salute), Walter Ricciardi, prendendo parte alla ‘Giornata del ricercatore’, organizzata da Ics Maugeri Spa Società Benefit, con il patrocinio della Fondazione Salvatore Maugeri. Ricciardi: “Le vacanze si possono fare e si può condurre una vita ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Il vaccino protegge contro la malattia grave, contro l’ospedalizzazione, contro l’ingresso in terapia intensiva, e rappresenta lo strumento principale per avere una”, ha tenuto a rimarcare il direttore scientifico di Ics Maugeri (e consigliere scientifico del ministro della Salute), Walter, prendendo parte alla ‘Giornata del ricercatore’, organizzata da Ics Maugeri Spa Società Benefit, con il patrocinio della Fondazione Salvatore Maugeri.: “Lesie si puòuna...

