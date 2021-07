Scuola, è scontro nel Governo sull’obbligo di vaccinazione per i docenti (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ci troveremo questa settimana col Consiglio dei ministri e la decisione sull’obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa dall’intero collegio”. È quanto ha annunciato il ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi accendendo il faro su un tema spinoso al centro del dibattito politico. Un dibattito che divide la maggioranza con il Pd che si dice favorevole all’obbligo e la Lega fortemente contraria. “Le vaccinazioni sono una priorità assoluta, invitiamo il Governo a prendere iniziative stringenti” afferma il leader dem, Enrico Letta. Per il segretario della Lega Matteo Salvini va, invece, messa in sicurezza la popolazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ci troveremo questa settimana col Consiglio dei ministri e la decisionevaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa dall’intero collegio”. È quanto ha annunciato il ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi accendendo il faro su un tema spinoso al centro del dibattito politico. Un dibattito che divide la maggioranza con il Pd che si dice favorevole all’obbligo e la Lega fortemente contraria. “Le vaccinazioni sono una priorità assoluta, invitiamo ila prendere iniziative stringenti” afferma il leader dem, Enrico Letta. Per il segretario della Lega Matteo Salvini va, invece, messa in sicurezza la popolazione ...

