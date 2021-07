Scossone nella Premier League: arrestato calciatore per pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia è arrivata dai media inglesi Shock nel mondo della Premier League. nella massima serie inglese di calcio, venerdì sera un calciatore, sarebbe stato arrestato nella contea della Grande Manchester con accusa di pedofilia. La notizia sta rimbalzano sui vari media inglesi e non è stata svelata l’identità del presunto colpevole. Si tratterebbe di un giocatore dell’Everton, sposato e di 31 anni. Sarebbe anche un giocatore della Nazionale (non si sa se inglese o di altra nazionalità) e il suo club avrebbe deciso di sospendere momentaneamente dagli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia è arrivata dai media inglesi Shock nel mondo dellamassima serie inglese di calcio, venerdì sera un, sarebbe statocontea della Grande Manchester con accusa di. La notizia sta rimbalzano sui vari media inglesi e non è stata svelata l’identità del presunto colpevole. Si tratterebbe di un giocatore dell’Everton, sposato e di 31 anni. Sarebbe anche un giocatore della Nazionale (non si sa se inglese o di altra nazionalità) e il suo club avrebbe deciso di sospendere momentaneamente dagli ...

Advertising

361_magazine : #Premierleague: arrestato calciatore per pedofilia - sumaistu47 : Figuroni dei giovani babbei sardegnoli ignoranti come bestie. E pronti a vendere il chiulo al primo stronzo che var… - infoitsalute : Scossone nella Lega, si dimette il coordinatore Giovani di Sassari: 'Conta più una foto sui social che una proposta… - UnioneSarda : #Sardegna - Scossone nella Lega, si dimette il coordinatore Giovani di #Sassari: 'Conta più una foto sui social che… - lauramalf1 : @Dreaming_81 Ogni tanto mi chiedo: cosa ho fatto di male per fare certi incontri. Ho capito che nella vita basta un… -