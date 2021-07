Sconcerti sul mercato estivo: “Ci saranno tanti prestiti, ma di fuoriclasse…” (Di martedì 20 luglio 2021) Ai microfoni di Corriere della Sera, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti del mercato estivo. Le parole di Mario Sconcerti “Campioni? Io non ne vedo. Mi aspetto un mercato con tanti trasferimenti, tanti prestiti, ma fuoriclasse in grado di far vincere una squadra no”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: la volontà del giocatore ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 20 luglio 2021) Ai microfoni di Corriere della Sera, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti del. Le parole di Mario“Campioni? Io non ne vedo. Mi aspetto uncontrasferimenti,, ma fuoriclasse in grado di far vincere una squadra no”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: la volontà del giocatore ...

