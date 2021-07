Sconcerti: a Spalletti non serve il mercato, se recupera Mertens e Lozano il Napoli è fortissimo così (Di martedì 20 luglio 2021) “Sarà il campionato degli allenatori. I trasferimenti saranno molti, quasi tutti prestiti, ma non ci sarà il giocatore che cambierà la squadra. Quel compito toccherà ai tecnici”. Lo scrive, sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti. Che commenta le ripercussioni che ci saranno sulle squadre di Serie A per l’arrivo in panchina di allenatori del calibro di Mourinho, Spalletti e Sarri, soprattutto. “A incidere di più sarà Mourinho. La Roma è sempre stata una squadra di buona qualità, ma di poco carattere. Mourinho saprà darglielo, potrebbe diventare la sorpresa della stagione”. Sulla Juve: “Allegri è più avanti perché torna dentro le sue abitudini e perché ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) “Sarà il campionato degli allenatori. I trasferimenti saranno molti, quasi tutti prestiti, ma non ci sarà il giocatore che cambierà la squadra. Quel compito toccherà ai tecnici”. Lo scrive, sul Corriere della Sera, Mario. Che commenta le ripercussioni che ci saranno sulle squadre di Serie A per l’arrivo in panchina di allenatori del calibro di Mourinho,e Sarri, soprattutto. “A incidere di più sarà Mourinho. La Roma è sempre stata una squadra di buona qualità, ma di poco carattere. Mourinho saprà darglielo, potrebbe diventare la sorpresa della stagione”. Sulla Juve: “Allegri è più avanti perché torna dentro le sue abitudini e perché ha ...

