Sci alpinismo nuovo sport olimpico ai Giochi di Milano-Cortina 2026! L’Italia é fortissima…

(Di martedì 20 luglio 2021) Lo scientra a far parte del programma delle Olimpiadi Invernali2026 in qualità diaggiuntivo: il Comitato Esecutivo del CIO ha avanzato la proposta, accettata all’unanimità, nel corso della 138ma sessione in corso a Tokyo tra oggi e domani. Accettata la proposta del Comitato Organizzatore deicon 5 eventi per lo sci, ovvero due maschili (sprint ed individuale), due femminili (sprint ed individuale), ed uno misto (staffetta), con 48 atleti in gara (24 uomini e 24 donne), che porteranno il totale a quota 2900. Nelle motivazioni a supporto ...

