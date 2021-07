Schianto tra moto e auto all'incrocio: 17enne perde la vita (Di martedì 20 luglio 2021) Tragedia della strada nel pomeriggio di martedì 20 luglio a Fontanelle. Simone Perin , 17enne di Ponte di Piave, ha perso la vita in un violento tamponamento contro un'automobile all'altezza dell'... Leggi su trevisotoday (Di martedì 20 luglio 2021) Tragedia della strada nel pomeriggio di martedì 20 luglio a Fontanelle. Simone Perin ,di Ponte di Piave, ha perso lain un violento tamponamento contro un'mobile all'altezza dell'...

Advertising

infoitsport : Ecco come appare un incidente di F1 da vicino: lo schianto tra Hamilton e Verstappen al GP di Gran Bretagna - LaStampaTV : VIDEO | Ecco come appare un incidente di F1 da vicino: lo schianto tra Hamilton e Verstappen al GP di Gran Bretagna… - trashinmyveins : ne va della mia sicurezza perché io devo andare da una mia amica in bici tra mezz'ora se succede davvero io oggi mi… - nfornaima : @businessax Esattamente, ho visto un documentario dove c’erano dettagli dello schianto della macchina con tanti ma,… - toscanamedianew : #Schianto tra #auto e #camion, gravi padre e figlio -