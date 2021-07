Scene da un matrimonio | Anna Tatangelo | «Sbagliati i paragoni con Barbara d' Urso»

(Di martedì 20 luglio 2021) A partire da settembre saràa fare compagnia agli italiani durante la prima parte della domenica pomeriggio. La nota cantante infatti esordirà in autunno alla conduzione del programmada un. I vertici Mediaset hanno infatti scelto proprio lei per presentare una versione rinnovata del programma cult degli anni Novanta. L'amata cantante italiana ha voluto però ribadire in diverse interviste di non essere in competizione cond'. Nonostante il prossimo autunno sarà proprio laa rimpiazzare la nota conduttrice la domenica ...

Ultime Notizie dalla rete : Scene matrimonio

A settembre tornerà infatti in ondada un, portato al successo da Davide Mengacci negli ormai lontani anni 90. Anna Tatangelo parla di Barbara D'Urso Nel remake della trasmissione ...Su Canale 5 , nella prossima stagione televisiva, ci sarà Anna Tatangelo che andrà in onda con il programmada un, che negli anni Novanta era stato portato al successo da Davide Mengacci. 'Non mi piacciono le polemiche ', dice la cantante in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni. Il ...Anna Tatangelo ha parlato del programma che condurrà dall’autunno la domenica pomeriggio su Canale5 e che andrà in onda nella fascia che apparteneva a ‘Domenica Live’ di Barbara d’Urso (ora cancellato ...Anna Tatangelo, in procinto di esordire con un nuovo programma nella domenica di Canale 5, ha replicato alle voci sul possibile dissidio con Barbara D'Urso ...