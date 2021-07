Scandalo pedofilia in Premier League, arrestato un calciatore (Di martedì 20 luglio 2021) Scandalo nel mondo del calcio inglese: un giocatore della Premier League, 31enne sposato e titolare nella propria rappresentativa nazionale, è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di pedofilia. Secondo i media britannici il fermo del calciatore, le cui generalità non sono state rivelate per ragioni di privacy, è stato svolto dalla Greater Manchester Police. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un giocatore dell’Everton, dal momento che il club di Liverpool - nelle ultime ore - ha confermato di aver sospeso a tempo indeterminato un suo tesserato. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021)nel mondo del calcio inglese: un giocatore della, 31enne sposato e titolare nella propria rappresentativa nazionale, è statovenerdì scorso con l’accusa di. Secondo i media britannici il fermo del, le cui generalità non sono state rivelate per ragioni di privacy, è stato svolto dalla Greater Manchester Police. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un giocatore dell’Everton, dal momento che il club di Liverpool - nelle ultime ore - ha confermato di aver sospeso a tempo indeterminato un suo tesserato.

