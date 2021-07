Scandalo in Premier League: calciatore dell’Everton arrestato per pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Una notizia ha sconvolto il mondo del calcio, in particolar modo la Premier League. Un calciatore dell’Everton è stato infatti arrestato, secondo quanto riferito dai media inglesi sarebbe un giocatore di di 31 anni che gioca stabilmente in nazionale e in carriera è stato oggetto di trasferimenti milionari. L’accusa gravissima è quella di pedofilia, ma al momento non sarebbe in carcere avendo pagato la cauzione. Subito dopo la notizia è arrivato il comunicato ufficiale dell’Everton. Il club inglese ha ufficializzato la decisione di aver sospeso dall’attività un proprio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 luglio 2021) Una notizia ha sconvolto il mondo del calcio, in particolar modo la. Unè stato infatti, secondo quanto riferito dai media inglesi sarebbe un giocatore di di 31 anni che gioca stabilmente in nazionale e in carriera è stato oggetto di trasferimenti milionari. L’accusa gravissima è quella di, ma al momento non sarebbe in carcere avendo pagato la cauzione. Subito dopo la notizia è arrivato il comunicato ufficiale. Il club inglese ha ufficializzato la decisione di aver sospeso dall’attività un proprio ...

