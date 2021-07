Scandalo in Premier League, arrestato il giocatore dell’Everton Sigurdsson: è accusato di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Scandalo nel mondo del calcio inglese: Gylfi Sigurdsson, giocatore dell’Everton, è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di pedofilia. Secondo i media britannici il fermo del calciatore – poi liberato su cauzione – le cui generalità non sono state ufficialmente rivelate per ragioni di privacy, è stato svolto dalla Greater Manchester Police. Nelle ultime ore, il club di Liverpool ha confermato di aver sospeso a tempo indeterminato un suo tesserato. «Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento», si legge ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021)nel mondo del calcio inglese: Gylfi, è statovenerdì scorso con l’accusa di. Secondo i media britannici il fermo del calciatore – poi liberato su cauzione – le cui generalità non sono state ufficialmente rivelate per ragioni di privacy, è stato svolto dalla Greater Manchester Police. Nelle ultime ore, il club di Liverpool ha confermato di aver sospeso a tempo indeterminato un suo tesserato. «Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento», si legge ...

