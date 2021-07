Scambio Dybala Griezmann: novità sull’affare tra Juventus e Barcellona (Di martedì 20 luglio 2021) Le ultime dalla Spagna sul possibile Scambio Dybala-Griezmann tra Juventus e Barcellona Arrivano nuove indiscrezioni sul possibile e clamoroso Scambio di mercato tra Juventus e Barcellona che vede protagonisti Dybala e Griezmann. Secondo quanto filtra da fonti vicine al Barça – riportate da Diario Sport – il club catalano non avrebbe nessuna intenzione di aprire ad un’operazione con la Juve per l’arrivo della ‘Joya’ e la conseguente cessione ai bianconeri del nazionale francese. Dalla Catalogna, quindi, arriva per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Le ultime dalla Spagna sul possibiletraArrivano nuove indiscrezioni sul possibile e clamorosodi mercato trache vede protagonisti. Secondo quanto filtra da fonti vicine al Barça – riportate da Diario Sport – il club catalano non avrebbe nessuna intenzione di aprire ad un’operazione con la Juve per l’arrivo della ‘Joya’ e la conseguente cessione ai bianconeri del nazionale francese. Dalla Catalogna, quindi, arriva per ...

