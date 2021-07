Sara Scaperrotta dure accuse sui social all’ex fidanzato Nicolò Zaniolo (Di martedì 20 luglio 2021) Nicolò Zaniolo l’ex fidanzata è incinta e giunta quasi al termine della gravidanza Sara lancia accuse gravi nei confronti dell’attaccante della Roma. La ragazza, rimasta incinta prima della fine della storia con il giovane attaccante, su Instagram Stories lo accusa di averla bloccata. Manca davvero poco alla nascita di Tommaso, il bambino che Sara Scaperrotta Leggi su people24.myblog (Di martedì 20 luglio 2021)l’ex fidanzata è incinta e giunta quasi al termine della gravidanzalanciagravi nei confronti dell’attaccante della Roma. La ragazza, rimasta incinta prima della fine della storia con il giovane attaccante, su Instagram Stories lo accusa di averla bloccata. Manca davvero poco alla nascita di Tommaso, il bambino che

Advertising

VanityFairIt : «Ho scelto di chiarire alcune cose, poiché è mio forte desiderio far nascere mio figlio nel clima più sereno possib… - zazoomblog : Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta perché si sono lasciati? C’entra la madre? - #Nicolò #Zaniolo #Scaperrotta… - Fili27Filippo : Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, attacca il calciatore della Roma: 'Mi ha abbandonata'… - romatoday : Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, attacca il calciatore della Roma: 'Mi ha abbandonata' - GDS_it : #SaraScaperrotta attacca su #Instagram l'ex #NicolòZaniolo: 'Lasciata sola in #gravidanza' -