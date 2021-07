Sarà l’italiana Paola Egonu la portabandiera olimpica Tokyo, inaugurazione dei giochi (Di martedì 20 luglio 2021) Paola Egonu, pallavolista italiana, Sarà la portatrice della bandiera del Cio. La bandiera di tutti gli atleti del mondo. Un riconoscimento straordinario dal comitato internazionale olimpico alla meravigliosa esponente della nazionale di pallavolo femminile dell’Italia. In queste ore circolano anche spregevoli commenti nel social network contro la nostra atleta. Gente miserevole, ormai superata dalla storia e dagli eventi e che non sa quanto è rimasta indietro con il suo razzismo, espressione massima della stupidità. L'articolo Sarà l’italiana Paola Egonu la ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 luglio 2021), pallavolista italiana,la portatrice della bandiera del Cio. La bandiera di tutti gli atleti del mondo. Un riconoscimento straordinario dal comitato internazionale olimpico alla meravigliosa esponente della nazionale di pallavolo femminile dell’Italia. In queste ore circolano anche spregevoli commenti nel social network contro la nostra atleta. Gente miserevole, ormai superata dalla storia e dagli eventi e che non sa quanto è rimasta indietro con il suo razzismo, espressione massima della stupidità. L'articolola ...

