Sanità | l' impegno di Fondazione Maugeri tra ricerca e assistenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Con una giornata di approfondimento sue innovazione al servizio della salute, laSalvatoreconferma nuovamente il suoanche in un momento così delicato per la salute globale. L'appuntamento assume ancora maggior valore cadendo proprio nella 'Giornata deltore', con tutti gli istituticollegati in streaming. L'incontro, ospitato nell'Auditorium dell'IrccsPavia, ha visto la presenza come ospite Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabilee Sviluppo ...