Sandra Milo choc a Estate in Diretta | ' Mi ha fatta piangere | gli ho tirato una ciabatta' Roberta Capua allibita

Advertising

jcrvo : @TCiuffarella @LotitoClaudio @ilMenestrelloh @CucchiRiccardo Tu quando al centro della curva sud c'era (poi il lock… - jcrvo : @matdandy @rio_vela @gizzo97 Perché siete compatti a silenziare. Tutte le domeniche al centro della curva una pezza… - jcrvo : @matdandy @rio_vela @gizzo97 Ma sulla pezza di Sandra Milo ancora niente, dopo 3 post? Nessuna considerazione, ness… - jcrvo : @matdandy @rio_vela @gizzo97 Lotito si è fatto 10 anni di scorta, altro che 'fuckin' idiots'. La curva Nord impose… - jcrvo : @matdandy @rio_vela @gizzo97 Questi sono gli Irriducibili, un gruppo. Sennò i romanisti li facciamo rappresentare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

Il Fatto Quotidiano

choc a : 'Mi ha fatta piangere, gli ho tirato una ciabatta...'. Roberta Capua allibita. Oggi, l'attrice 88enne, musa di Federico Fellini, è stata ospite nel programma estivo di Rai1 e ha ...... soprattutto dopo essere stato sdoganato da coppie illustri, come quella formata da Demi Moore e Ashton Kutcher (16 anni),e il fidanzato Alessandro Rorato (37 anni), Ivana Trump e ...Sandra Milo, ospite a Estate in Diretta, ha raccontato un retroscena molto curioso su Federico Fellini. Ecco che cosa è successo.Sandra Milo e Fellini, l'aneddoto che non aveva mai raccontato all'Estate in diretta: "Una volta mi sono vendicata...".