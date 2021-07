Samsung the Wall, il nuovo megaschermo da 1.000? microLED che lascia senza fiato (Di martedì 20 luglio 2021) lascia davvero a bocca aperta Samsung The Wall, il mega display che restituisce immagini, colori e movimenti a una definizione senza rivali. (news.Samsung.com)Su il sipario su The Wall edizione 2021. Samsung ha annunciato la release sul mercato globale del suo TV microLED. Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo Muro è più sottile e fa un netto passo avanti in termini di refresh rate, risoluzione e colori. Un display che lascia sempre di più a bocca aperta e che migliora di edizione in edizione. Il tutto condito da una ... Leggi su computermagazine (Di martedì 20 luglio 2021)davvero a bocca apertaThe, il mega display che restituisce immagini, colori e movimenti a una definizionerivali. (news..com)Su il sipario su Theedizione 2021.ha annunciato la release sul mercato globale del suo TV. Rispetto ai modelli precedenti, ilMuro è più sottile e fa un netto passo avanti in termini di refresh rate, risoluzione e colori. Un display chesempre di più a bocca aperta e che migliora di edizione in edizione. Il tutto condito da una ...

Advertising

infoitscienza : Samsung presenta le TV The Wall di nuova generazione - telefoninonet : Samsung presenta le TV The Wall di nuova generazione - HDblog : RT @HDblog: Samsung The Wall 2021: fino a 1.000' con risoluzione 16K per i nuovi MicroLED - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Samsung The Wall: 'Muro' MicroLED da 1000 pollici 8K+8K da 1.600 nit) è stato pubblicato… - andreastoolbox : Samsung The Wall: il display microLED da 1000 pollici | Libero Tecnologia -