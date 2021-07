Salvini e Fornero coppia di fatto nel governo, il leghista sbotta: “Non ci sto!”. Aprirà la crisi? (Di martedì 20 luglio 2021) “La Fornero scelta dal Pd per occuparsi dei pensionati italiani??? No grazie, la Lega non ci sta, la signora ha già fatto troppi danni”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, criticando la nomina dell’ex ministro del Lavoro nel team di consulenti economici del governo. Promette di non adeguarsi alla scelta del premier Draghi, Matteo Salvini, nel giorno in cui l’ex ministro, nemico numero uno del leader leghista, sui giornale annuncia di voler mettere subito mano alla riforma delle pensione e alla cancellazione di quota 100. Solo un anno fa Salvini ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) “Lascelta dal Pd per occuparsi dei pensionati italiani??? No grazie, la Lega non ci sta, la signora ha giàtroppi danni”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo, criticando la nomina dell’ex ministro del Lavoro nel team di consulenti economici del. Promette di non adeguarsi alla scelta del premier Draghi, Matteo, nel giorno in cui l’ex ministro, nemico numero uno del leader, sui giornale annuncia di voler mettere subito mano alla riforma delle pensione e alla cancellazione di quota 100. Solo un anno fa...

petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - AndreaOrlandosp : Trovo divertente e curioso il fatto che Salvini faccia chiedere a me da alcuni suoi parlamentari il perché della no… - fattoquotidiano : Salvini diceva “basta Fornero”. Invece se la ritrova consulente del suo governo (insieme alla Tarantola, ex preside… - Namast70961553 : RT @antondepierro: Caro #Salvini,come cazzo la spieghi la tua odierna incoerenza agli esodati, presi per il culo una seconda volta? Vergogn… - FranzGardella : RT @rostokkio: Con la Fornero, Draghi ha voluto testare il grado di appecoronamento di Salvini. Ora inserirà nel governo un immigrato cland… -