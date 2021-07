Salute&Welfare, Generali: piano di investimento di oltre 500 milioni di euro nel prossimo triennio (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – La Salute è oggi al primo posto per l’80% degli italiani ed è tra gli obiettivi prioritari del PNRR. Salute e welfare per famiglie, imprese e Paese sono centrali nella strategia di Generali del prossimo triennio che si focalizzerà su tre linee di sviluppo: più prevenzione e educazione per stili di vita sani, più accessibilità e supporto alle cure, active ageing e assistenza per la non auto sufficienza. Con il nuovo modello Health&Welfare, presentato oggi, Generali intende rendere salute e benessere alla portata di tutti e vivere sempre al meglio. Generali ha annunciato, infatti, un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – La Salute è oggi al primo posto per l’80% degli italiani ed è tra gli obiettivi prioritari del PNRR. Salute e welfare per famiglie, imprese e Paese sono centrali nella strategia didelche si focalizzerà su tre linee di sviluppo: più prevenzione e educazione per stili di vita sani, più accessibilità e supporto alle cure, active ageing e assistenza per la non auto sufficienza. Con il nuovo modello Health&Welfare, presentato oggi,intende rendere salute e benessere alla portata di tutti e vivere sempre al meglio.ha annunciato, infatti, un ...

