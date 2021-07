Sala: “Milano come Gotham City? Ma che film è?” (Di martedì 20 luglio 2021) “Stanno dipingendo Milano come una Gotham City, buia, paurosa, non attrattiva, in cui non ci sono interessi e non ci sono investimenti. Ma che film è? Basta analizzare quello che è la realtà e Milano è già lì pronta a riprendere con i suoi modi e le sue capacità”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ieri sera al lancio della campagna elettorale dell’attuale assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran. Rivendicando come Milano sia “più bella, più ammirata e più stimolante” oggi rispetto a 15 anni fa, ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Stanno dipingendouna, buia, paurosa, non attrattiva, in cui non ci sono interessi e non ci sono investimenti. Ma cheè? Basta analizzare quello che è la realtà eè già lì pronta a riprendere con i suoi modi e le sue capacità”. Così il sindaco di, Giuseppe, ieri sera al lancio della campagna elettorale dell’attuale assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran. Rivendicandosia “più bella, più ammirata e più stimolante” oggi rispetto a 15 anni fa, ...

