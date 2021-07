Russia presenta il suo nuovo sistema missilistico terra-aria (Di martedì 20 luglio 2021) La . Si chiama S-500 Prometheus, e secondo il capo progettista questo sistema non ha eguali nel mondo. L’S-500 è in grado di colpire oggetti sia vicini che lontani fino a 600 chilometri. Inoltre è in grado di annientare un missile ipersonico. Russia presenta il suo nuovo sistema Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) La . Si chiama S-500 Prometheus, e secondo il capo progettista questonon ha eguali nel mondo. L’S-500 è in grado di colpire oggetti sia vicini che lontani fino a 600 chilometri. Inoltre è in grado di annientare un missile ipersonico.il suo

