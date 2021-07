Rubavano agli ambulanti e “lanciavano” in aria le licenze: arrestati due vigili di Reggio Calabria (Di martedì 20 luglio 2021) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di due agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria e una misura cautelare personale interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi nei confronti di altri 7 agenti, nonché sottoposto alla misura cautelare reale del sequestro preventivo una depositeria giudiziaria autorizzata, iscritta all’Albo Prefettizio, per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, falso ideologico e violenza ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di due agenti della Polizia Locale die una misura cautelare personale interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi nei confronti di altri 7 agenti, nonché sottoposto alla misura cautelare reale del sequestro preventivo una depositeria giudiziautorizzata, iscritta all’Albo Prefettizio, per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, falso ideologico e violenza ...

