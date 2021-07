Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, disavventura in aereo: lo sfogo “un tizio ci filma di nascosto!” (Di martedì 20 luglio 2021) La vacanza in Sicilia per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è terminata ma poco prima di lasciare l’Isola hanno vissuto una piccola disavventura aerea, resa ancora più fastidiosa dalla maleducazione di qualche passeggero. L’attrice si è sfogata attraverso le sue Instagram Stories raccontando l’accaduto (il video in apertura). Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: lo sfogo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 luglio 2021) La vacanza in Sicilia perè terminata ma poco prima di lasciare l’Isola hanno vissuto una piccolaaerea, resa ancora più fastidiosa dalla maleducazione di qualche passeggero. L’attrice si è sfogata attraverso le sue Instagram Stories raccontando l’accaduto (il video in apertura).: lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #RosalindaCannavò e #AndreaZenga, disavventura in aereo: lo sfogo “un tizio ci filma di nascosto!” #zengavo - PersonaDentro : immagina dire a Rosalinda Cannavó che è cessa - LFeymour : @Becca943 E dayane invece? Pure lei riceve insulti e in questi giorni sta male e non smuovete mai un dito per lei!… - Elisa182 : Immaginate di scrivere questo commento a Rosalinda Cannavó. Si deve essere proprio tanto frustrati. - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: #AndreaZenga e #RosalindaCannavò, sguardi innamorati! Ecco il video che ha fatto sognare i fan: -