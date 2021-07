Ron | si aggiungono nuove date al tour live 2021 | ecco quali

(Di martedì 20 luglio 2021) MILANO – Sialdi Ron – Rosalino Cellamare.qui di seguito il calendario aggionrato: • 25 Luglio – Giardino Costiero, Torre Suda, Marina Racale (Le) in TRIO • 2 Agosto – Piazza Sant’Alfonso, Pagani (Sa) NUOVA DATA • 8 Agosto – Parco Arssa di Villa Torlonia, Avezzano (Aq) • 10 Agosto – Arena del mare, Genova • 12 Agosto – Parco degli Artisti, Vergiano (Rn) in TRIO • 13 Agosto – Montorio al Vomano (Te) Piazza Orsini NUOVA DATA • 24 Agosto – Rugby Arena Maria Pia, Alghero (Ss) • 4 Settembre – Piazza Matteotti, Sant’Elpidio a Mare ...

A questi due sialtri luoghi simbolo della città, rigorosamente sotto le stelle, come il ... Tra gli ospiti più attesi( 12 agosto ), Joyce Elaine Yuille ( 5 agosto ), i Moka Club ( 18 ...