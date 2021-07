Romano: "L'accordo per il rinnovo di Insigne al momento non c'è!" (Di martedì 20 luglio 2021) Nel corso di "Calciomercato - L'originale" in onda su Sky Sport, hanno parlato Massimo Ugolini e Fabrizio Romano sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco le parole di Ugolini: "Situazione nebulosa ma chiara da parte di De Laurentiis che vuole sapere cosa vorrà fare Insigne. Le possibilità sono tre: avviare una trattativa che porti ad un abbassamento delle cifre contrattuali ma che garantisca al giocatore il 50% dei diritti di immagine; andare via a scadenza del contratto oppure sperare che qualche club arrivi con una soluzione congrua in questa sessione di mercato. Al momento non molti club ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Nel corso di "Calciomercato - L'originale" in onda su Sky Sport, hanno parlato Massimo Ugolini e Fabriziosulla questionedi Lorenzo. Ecco le parole di Ugolini: "Situazione nebulosa ma chiara da parte di De Laurentiis che vuole sapere cosa vorrà fare. Le possibilità sono tre: avviare una trattativa che porti ad un abbassamento delle cifre contrattuali ma che garantisca al giocatore il 50% dei diritti di immagine; andare via a scadenza del contratto oppure sperare che qualche club arrivi con una soluzione congrua in questa sessione di mercato. Alnon molti club ...

