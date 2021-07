Roma, tre incidenti sul Grande Raccordo Anulare: traffico in tilt (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì mattina di incidenti sul Grande Raccordo Anulare. A causa di 3 incidenti il traffico è congestionato in più punti della città. Il primo è stato segnalato sulla carreggiata esterna tra l’A24 e Bufalotta dove 3 auto sono state coinvolte in un sinistro nella corsia di sorpasso. Dopo circa un’ora in cui si è transitato lentamente sulla corsia centrale da poco l’incidente è stato rimosso: rimangono tuttavia rallentamenti. Il secondo è invece tra la Prenestina e Tiburtina; alle 10:20 circa sulla carreggiata esterna un sinistro ha bloccato nuovamente il traffico sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì mattina disul. A causa di 3ilè congestionato in più punti della città. Il primo è stato segnalato sulla carreggiata esterna tra l’A24 e Bufalotta dove 3 auto sono state coinvolte in un sinistro nella corsia di sorpasso. Dopo circa un’ora in cui si è transitato lentamente sulla corsia centrale da poco l’incidente è stato rimosso: rimangono tuttavia rallentamenti. Il secondo è invece tra la Prenestina e Tiburtina; alle 10:20 circa sulla carreggiata esterna un sinistro ha bloccato nuovamente ilsul ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma tre Walter Veltroni per Pio La Torre Nel volgere di tre anni, insieme a esponenti delle forze dell'ordine, magistrati e professionisti, ... Le riprese si svolgeranno tra Palermo e la Sicilia, e Roma. MINERVA PICTURES - Produzione - ...

156° anniversario dell'istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto ... è programmata infatti il prossimo 23 luglio, presso la sede del Comando generale di Roma, la cerimonia del passaggio di consegne nel corso della quale, dopo oltre tre anni alla guida del Corpo, il ...

Roma Tre, a Polo Universitario Ostia primo laureato in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare

Nathan e l’invenzione di Roma: il sindaco che cambiò la città Il libro del giornalista Fabio Martini che racconta la figura di Ernesto Nathan, sindaco della Capitale dal 1907 al 1913, ricordato come quello che trasformò Roma in una città moderna ...

