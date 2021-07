Roma | Tiago Pinto parla ai tifosi | “Arriva Viña | ecco la novità su Xhaka”

(Di martedì 20 luglio 2021), general manager della, quest’oggi ha incontrato iin uscita da Trigoria. Tra un autografo ed un selfie il manager non ha ignorato le domande dei. Domande, ovviamente, incentrate sul calciomercato. “?Il mercato? Va bene il mercato.Matias Vina.? Vediamo. Ne puòre uno per volta. Chi volete voi?”. E ichiedono a gran voce Mauro Icardi. “Icardi?”. E resta senza parole. Poi un altro tifoso chiede il ritorno di Francesco Totti, questa la risposta: “Abbiamo volontà diverse”. La ...

Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "Come va il mercato? Bene. Arriva Vina. Xhaka? Vediamo, ne viene uno per volta". Così il general manager della Roma, Tiago Pinto, parlando ai tifosi giallorossi all'ester ...