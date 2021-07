Roma, Mourinho accusato di sessismo da una giornalista inglese (Di martedì 20 luglio 2021) José Mourinho finisce ancora una volta nel mirino della polemica. Questa volta è una giornalista inglese ad attaccare lo Special One per una vicenda che riguarda i tempi del Tottenham. Il tecnico portoghese, secondo quanto riferito pubblicamente dalla giornalista Beth Fischer, avrebbe manifestato un atteggiamento sessista. In particolare, l’attuale allenatore della Roma, chiese che la squadra femminile degli Spurs si allenasse lontana da quella maschile. “Voleva che si allenassero nel campo più lontano, non voleva sentirle”, dice la Fisher. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Joséfinisce ancora una volta nel mirino della polemica. Questa volta è unaad attaccare lo Special One per una vicenda che riguarda i tempi del Tottenham. Il tecnico portoghese, secondo quanto riferito pubblicamente dallaBeth Fischer, avrebbe manifestato un atteggiamento sessista. In particolare, l’attuale allenatore della, chiese che la squadra femminile degli Spurs si allenasse lontana da quella maschile. “Voleva che si allenassero nel campo più lontano, non voleva sentirle”, dice la Fisher. SportFace.

