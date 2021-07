Roma, Matias Vina a un passo: il Palmeiras cerca il sostituto (Di martedì 20 luglio 2021) Roma - Matias Vina alla Roma , è quasi fatta. Il general manager Tiago Pinto dopo i 10 milioni più 2,5 di bonus rifiutati dal Palmeiras ha presentato una nuova offerta di 14 milioni compresi bonus al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021)alla, è quasi fatta. Il general manager Tiago Pinto dopo i 10 milioni più 2,5 di bonus rifiutati dalha presentato una nuova offerta di 14 milioni compresi bonus al ...

Advertising

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - angelomangiante : Sempre più vicino Matias VIÑA. L'offerta ufficiale della Roma al Palmeiras è 10 milioni + 2,5 di bonus (legati a p… - Glongari : #Roma c’è la prima offerta per Matias #Vina. I #giallorossi hanno messo sul piatto circa 10M per arrivare al latera… - sportli26181512 : Roma, Matias Vina a un passo: il Palmeiras cerca il sostituto: Tiago PInto ha offerto 14 milioni compresi bonus, la… - RosickyJr : RT @Glongari: Nuova offerta della #Roma per Matias #Vina. I #giallorossi si avvicinano sensibilmente alla richiesta del #Palmeiras con 11M… -