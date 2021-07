Roma, dopo Vina ora si punta Xhaka: il punto sulla richiesta dell’Arsenal (Di martedì 20 luglio 2021) Tiago Pinto, ds giallorosso, punta forte su Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all'Arsenal. Si lavora sui dettagli derivanti dalla differenza fra domanda e offerta dei club coinvolti Leggi su mediagol (Di martedì 20 luglio 2021) Tiago Pinto, ds giallorosso,forte su Granit, centrocampista svizzero in forza all'Arsenal. Si lavora sui dettagli derivanti dalla differenza fra domanda e offerta dei club coinvolti

Roma, c'è Vina dopo Spinazzola 'Corsa e sacrificio'. Somiglia allo slogan della nuova Roma di Mourinho. In realtà sono le parole spese da Fabian Coito, ct della Sub20 uruguaiana vincitrice del Sudamericano di categoria in Ecuador nel 2017, quando gli chiesero due caratteristiche per ...

Roma, da Cafu a Vina 24 anni dopo. Ecco chi è il nuovo acquisto giallorosso Corriere dello Sport Roma, dopo Vina ora si punta Xhaka: il punto sulla richiesta dell’Arsenal Tiago Pinto, ds giallorosso, punta forte su Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all'Arsenal. Si lavora sui dettagli derivanti dalla differenza fra domanda e offerta dei club coinvolti ...

Roma, Matias Vina a un passo: il Palmeiras cerca il sostituto ROMA - Matias Vina alla Roma, è quasi fatta. Il general manager Tiago Pinto dopo i 10 milioni più 2,5 di bonus rifiutati dal Palmeiras ha presentato una nuova offerta di 14 milioni compresi bonus al c ...

