Roma, documenti falsi per il permesso di soggiorno: smantellata attività illegale (Di martedì 20 luglio 2021) Un’attività illegale su vasta scala, messa in piedi da un 42enne di nazionalità bangladese, basata sulla contraffazione specializzata di documenti falsi che avrebbero consentito ai cittadini stranieri di ottenere il permesso di soggiorno. L’uomo è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro “ex Prati”, a seguito di un’articolata attività di indagine sul falso documentale coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Diverse le accuse nei suoi confronti, dal falso materiale alla truffa. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) Un’su vasta scala, messa in piedi da un 42enne di nazionalità bangladese, basata sulla contraffazione specializzata diche avrebbero consentito ai cittadini stranieri di ottenere ildi. L’uomo è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale diCapitale, I Gruppo Centro “ex Prati”, a seguito di un’articolatadi indagine sul falso documentale coordinata dalla Procura della Repubblica di. Diverse le accuse nei suoi confronti, dal falso materiale alla truffa. ...

