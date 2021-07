Roma, contagi quintuplicati. D’Amato: “Effetto Gravina. Paghiamo i festeggiamenti degli Azzurri” (Di martedì 20 luglio 2021) Roma ha registrato in tre settimane una crescita esponenziale di contagi da Covid-19: da fine giugno ad oggi infatti i casi sono quintuplicati, facendo registrare un aumento del 450 per cento. Come riporta Repubblica, nella settimana da lunedì 28 giugno a domenica 4 luglio, solo nella capitale i casi rilevati erano stati 293. In quella che si è appena conclusa – da lunedì 12 a domenica 18 luglio – sono diventati 1368. Un aumento preoccupante se comparato con le cifre della Lombardia (dove ieri, a parità di tamponi, sono emersi meno della metà dei casi rispetto alla Regione Lazio) o con il resto delle province, dove nello stesso periodo i ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021)ha registrato in tre settimane una crescita esponenziale dida Covid-19: da fine giugno ad oggi infatti i casi sono, facendo registrare un aumento del 450 per cento. Come riporta Repubblica, nella settimana da lunedì 28 giugno a domenica 4 luglio, solo nella capitale i casi rilevati erano stati 293. In quella che si è appena conclusa – da lunedì 12 a domenica 18 luglio – sono diventati 1368. Un aumento preoccupante se comparato con le cifre della Lombardia (dove ieri, a parità di tamponi, sono emersi meno della metà dei casi rispetto alla Regione Lazio) o con il resto delle province, dove nello stesso periodo i ...

